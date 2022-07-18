بطريرك الكاثوليك يترأس قداس كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة صاحبى النيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للمسيحيين الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للمسيحيين الكاثوليك، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب باسكوالى، سكرتير الأب البطريرك، والأب كيرلس مكسيموس، راعى الكاتدرائية.
وألقى غبطته كلمة العظة، التى بدأها بالتعبير عن سعادته لوجوده وسط شعب الرعية، كما أثنى على المجهودات المبذولة، من أجل خدمة الإيبارشية، وشعبها، مختتما القداس الإلهى بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.
وفى سياق متصل، تفقد صاحب الغبطة دير راهبات قلب يسوع المصريات بالإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا باسيليوس فوزى.
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