عاجل – السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى حوار بطرسبرج للمناخ

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى كلمته خلال حوار بطرسبرج إنه من الضرورى بذل الجهود لتمكين دول إفريقيا من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، مؤكدا أن مصر عززت خطواتها للتكيف من غير المناخ، وأنها لن تدخر جهدا لإنجاح القمة العالمية للمناخ.

وأوضح الرئيس أن الدول النامية تعانى من تبعات أزمة الغذاء العالمى، مشيرا إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا، متابعا: "أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هى تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ".