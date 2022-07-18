دعوة الإعلام المصرى والأجنبى لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدا

جدة - نرمين السيد - دعا ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ممثلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفى الذى سيعقبه، غدا الثلاثاء، والمقرر له 12 ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وقال المنسق العام للحوار الوطنى إن ذلك يأتى استمرارا لتأكيد حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. وأوضح أن الحضور لن يكون بدعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

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