الرئيس السيسي: انعقاد حوار بيترسبورج يؤكد التزام ألمانيا نحو قمة المناخ المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 01:26 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه لتنظيم حوار بترسبرج للمناخ الهام، متابعا: "عقد هذا الحوار على مدار سنوات طويلة ويعقد بشكل سنوي قبل مؤتمر الأطراف وتنظيمه يؤكد التزام المانيا على قمة المناخ المقبلة في مصر.. وأنا أشكر ألمانيا على هذا الالتزام وعلى جهودها في هذا الإطار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حوار بترسبرج للمناخ والمقام في ألمانيا: "من خلال المناقشات فإن كل الدول والأطراف مدركة للاستجابة على أزمة المناخ، نحن نواجه نفس الصعوبات".