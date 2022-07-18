موقف ميناء دمياط اليوم الاثنين الموافق 18 / 7 / 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 01:25 مساءً - أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 3 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3400 طن تشمل : 2200 طن رمل و 1200 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20987 طن تشمل : 8950 طن خردة و 4838 طن ابلاكاش و 7199 طن فول .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 224 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16603 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43760 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3667 شاحنة .