عاجل.. السيسى يطالب بدعم الدول النامية فى التحول لاستخدام الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يهدف لأن يكون نقطة فارقة على صعيد العمل الدولى نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلى على أرض الواقع.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بـ "حوار بطرسبرج" المنعقد حاليا فى ألمانيا، أنه علينا التوصل إلى رؤى واضحة لدعم الدول النامية نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حوار بطرسبرج فرصة للتشاور والتنسيق لحشد توافق دولى حول موضوعات تغير المناخ.

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