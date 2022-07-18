عاجل.. السيسى: مصر لن تدخر جهدا لإنجاح القمة العالمية للمناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى كلمته بـ "حوار بطرسبرج" المنعقد حاليا فى ألمانيا، أن أزمتا الغذاء والطاقة فاقمتا من التحديات التى تواجهها القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر عززت خطواتها للتكيف من غير المناخ، وأنها لن تدخر جهدا لإنجاح القمة العالمية للمناخ.

وأوضح الرئيس أن الدول النامية تعانى من تبعات أزمة الغذاء العالمى، مشيرا إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا.

وبين "السيسى" أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هى تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ