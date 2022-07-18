عاجل.. السيسى: تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بـ "حوار بطرسبرج" المنعقد حاليا فى ألمانيا، أن الحوار فرصة للتشاور والتنسيق لحشد توافق دولى حول موضوعات تغير المناخ. وأوضح الرئيس أن الدول النامية تعانى من تبعات أزمة الغذاء العالمى، مشيرا إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا. وبين "السيسى" أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هى تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

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