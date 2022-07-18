«ديارنا».. الساحل الشمالى يتزين بمنتجات الحرف اليدوية (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على التراث، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى.

وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمارينا 5 بالساحل الشمالى.ويستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات.