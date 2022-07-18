انت الان تتابع خبر أرخص سيارات أوتوماتيك اقل من 100 ألف جنيه.. اركب وهيص والان مع التفاصيل
تقدم سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 83 حسان ، وعزم اقصي للدوران 128 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعتها القصوى إلي 170 كم في الساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية
أسعار سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 في مصر
تبدا أسعار سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 من 95 ألف جنيه ، حتى 100 ألف جنيه وتختلف حسب حالة السيارة الفنية .
2-هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004
تتميز سيارة هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004 بمحرك 1600 سي سي ينتج قوه قدرها 106 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتستهلك وقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كم ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية .
أسعار هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004
أما بالنسبة إلي سعر سيارة هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004 فيبدأ من 60 ألف جنيه حتي 100 ألف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارة .
3-دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002
تظهر دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002 بمحرك 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 109حصان ، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم في مدة زمنية تصل إلي 11.3 ثانية.
أسعار سيارة دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002
تتراوح أسعار دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002 من 85 ألف جنيه ، حتي 100 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .
4-اسبيرانزا A-620 أوتوماتيك موديل 2007
تأتي سيارة اسبيرانزا A-620 أوتوماتيك موديل 2007 بمحرك 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 124 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 175 كم/س ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك 8.7 لتر من الوقود لكل 100 كم