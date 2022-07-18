انت الان تتابع خبر أرخص سيارات أوتوماتيك اقل من 100 ألف جنيه.. اركب وهيص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جئنا لكم بقائمة 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة سعرها اقل من 100 ألف جنيه .

1-شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008

تقدم سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 83 حسان ، وعزم اقصي للدوران 128 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعتها القصوى إلي 170 كم في الساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية

أسعار سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 في مصر

تبدا أسعار سيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 من 95 ألف جنيه ، حتى 100 ألف جنيه وتختلف حسب حالة السيارة الفنية .

2-هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004

تتميز سيارة هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004 بمحرك 1600 سي سي ينتج قوه قدرها 106 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتستهلك وقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كم ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية .

أسعار هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004

أما بالنسبة إلي سعر سيارة هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004 فيبدأ من 60 ألف جنيه حتي 100 ألف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002

تظهر دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002 بمحرك 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 109حصان ، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم في مدة زمنية تصل إلي 11.3 ثانية.

أسعار سيارة دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002

تتراوح أسعار دايو نوبيرا 2 أوتوماتيك موديل 2002 من 85 ألف جنيه ، حتي 100 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-اسبيرانزا A-620 أوتوماتيك موديل 2007

تأتي سيارة اسبيرانزا A-620 أوتوماتيك موديل 2007 بمحرك 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 124 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 175 كم/س ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك 8.7 لتر من الوقود لكل 100 كم