انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : الرطوبة ركبت العالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2022، حيث سوف يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سوف يكون هناك ارتفاع أيضاً في نسب الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلي زيادة الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.