انت الان تتابع خبر عاجل – طارق شوقي يفاجئ طلاب الثانوية العامة بهذا الأمر بخصوص امتحان الأحياء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان خلال الساعات الماضية، موجه إلي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، بعد إداء إمتحان مادة الجولوجيا صباح أمس الأحد.

وكتب شوقي منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك قائلاً “ذاكر مادة الأحياء من خلال مصادر بريتانيكا المتوفرة عبر بنك المعرفة المصري

وقام وزير التربية والتعليم الفني في منشور بوضع الرابط الخاص ببنك المعرف المصري وهو https://bit.ly/3A0qtX3.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أمتحان مادة الأحياء يوم الخميس القادم الموافق 19 يوليو 2022، حيث سوف يكون مدته ثلاثة ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.