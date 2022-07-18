انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التضامن تصدر تقرير يحمل الكثير من الأرقام لأصحاب المعاشات : كلها زيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج تقريراً خلال الساعات الماضية، يخص كافة أصحاب المعاشات في شتي أنحاء جمهورية مصر العربية حول أوضاعهم.

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك زيادة في أعداد أصحاب المعاشات منذ شهر يونيو الماضي حيث أنه بلغ عددهم 10 ملايين و825 ألفًا و163 قائم بالصرف ومستفيد في شهر يوليو الجاري، مقارنه بـ10 ملايين و758 ألفًا و226 قائم بالصرف متستحق خلال الشهر المنصرم.

وأضافت الوزارة أن هناك زيادة أيضاً في منافذ الصرف خلال تلك المدة حيث أنه بلغ عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 18 ألفًا و875 منفذًا حتى يوليو الجاري، مقارنةً بـ 23 ألفًا و213 منفذًا خلال يونيو الجاري.

وأوضحت أن عدد المؤمَّن عليهم بلغ 14 مليونًا و159 ألفًا و414 مقارنةً بـ14 مليونًا و138 ألفًا و739 خلال يونيو الماضي.