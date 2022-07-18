انت الان تتابع خبر لمدة 7 ساعات متواصلة – قطع مياة الشرب عن مدينة القناطر الخيرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه عن قطع مياة الشرب اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2022 عن القناطر الخيرية

وأوضحت مياة شرب القليوبية أنه قطع المياة لفترة 7ساعات بداية من الساعة التاسعه مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى الساعة الرابعه فجراً. من نفس اليوم بسبب تنفيذ أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.