تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي 2022-2023 بمحافظة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 12:28 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.

وكشفت المديرية أنه سوف يتم الإعلان عن بدء التقديم الإلكتروني للمرحلة الأولى من التنسيق ونشر التعليمات بالمدارس لتوعية الطلاب ببدء عملية التسجيل الإلكتروني.

وجاء الحد الأدنى من الدرجات للقبول بمدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات للبنين على النحو التالي:

العباسية الكهربية 225 درجة.

الرضوانية الصناعية 200 درجة.

السادات الصناعية 190 درجة.

السلام الكهربية 210 درجة.

بنبا قادن الصناعية 190 درجة.

الشعراني الصناعية 190 درجة.

غمرة الصناعية 180 درجة.

شبرا الميكانيكية 195 درجة.

الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم 190 درجة.

العباسية الميكانيكية 195 درجة.

أحمد عرابي الصناعية 190 درجة.

المرج الثانوية الصناعية 200 درجة.

النهضة الميكانيكية 190 درجة.

عابدين الصناعية 195 درجة.

الشهيد محمود رأفت محمد أحمد 180 درجة.

الأهرام الثانوية الصناعية 200 درجة.

أحمد ماهر الصناعية 180 درجة.

العباسية الثانوية الزخرفية 180 درجة.

الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بنين 185 درجة.

الشهيد أحمد حسين فهمي 190 درجة.

مكارم الأخلاق المعمارية 180 درجة.

منشأة ناصر المعمارية 185 درجة.

السلام المعمارية 185 درجة.

دار السلام المعمارية 200 درجة.

حلوان الميكانيكية 200 درجة.

عين حلوان الصناعية 185 درجة.

15 مايو الصناعية 180 درجة.

نهضة مصر المعمارية 195 درجة.

وجاءت مدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات للبنات على النحو التالي:

باب الشعرية الصناعية 200 درجة.

السيدة زينب الصناعية 190 درجة.

رقي المعارف الصناعية 185 درجة.

السلام الصناعية بنات 185 درجة.

المنيل الصناعية بنات 190 درجة.

ناصر الثانوية الصناعية 185 درجة.

العباسية الصناعية 195 درجة.

المعادي الصناعية 195 درجة.

السيدة نفيسة الإلكترونية 185 درجة.

طلعت حرب الصناعية بنات 185 درجة.

السيدة خديجة الصناعية 185 درجة.

حلوان الصناعية 185 درجة.

15 مايو الصناعية 180 درجة.

المرج الصناعية بنات 200 درجة.

الشيخ زايد الصناعية 190 درجة.

ويكون الحد الأدنى للقبول بالخدمات بالشعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات 170 درجة، وباقي الشعب 145 درجة، والفصول كهرباء مصر 240 درجة، والفصول المهنية 170 درجة.