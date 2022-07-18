محافظ بورسعيد: الشباب عنصر رئيسى فى نجاح المشرعات القومية العملاقة

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع الشباب، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار المؤتمر الشهرى "كلنا مسؤولون" الذى يعقده محافظ بورسعيد مع شباب الأحزاب والهيئات وشباب الجامعة والمراكز الشبابية المختلفة بالمحافظة،.





وأوضح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال كلمته أن الدولة أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا فى تنمية كل المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات فى حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى فى أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التى تشهدتها المحافظة على كل الأصعدة.

وتناول محافظ بورسعيد الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التى جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالى، بدءا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التى سادت المحافظة لفترات طويلة، من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كل القطاعات.

وأكد المحافظ أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة، فضلاً عن الطفرة الاستثمارية وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة.

وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضًا مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، وٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، وما تم التوصل إليه حتى الٱن فى مجال الرقمنة، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وجودتها وحوكمتها، وأثار تطبيق هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة بمحافظة بورسعيد، فضلا عن مشروعات الإسكان وإزالة العشوائيات وخطة تطوير الطرق والمحاور الموسعة وغيرها من مشروعات تنموية عملاقة.

وقال محافظ بورسعيد إن الدولة المصرية تحارب وتبنى وتعمر، متطرقا للحديث عن أوضاع الدولة المصرية قبل واثناء الثورات، والطفرة التنموية التى حدثت خلال ثمانية أعوام، مؤكدا أن القوات المسلحة حافظت على كيان الدولة المصرية وهويتها، والتصدى للمحاولات الفاشلة للعناصر الإرهابية التى أرادت تدمير الهوية المصرية.

وتطرق الغضبان لأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب وشباب الجامعات والهيئات والمراكز الشبابية والإجابة على الاستفسارات فى العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التى تهم الشارع البورسعيدى كالبطايق الاستيرادية وتقنين اوضاع الوحدات السكنية وموقف المشروعات الجارية فى عدد من القطاعات.

كما استمع محافظ بورسعيد لآراء الشباب المختلفة واستفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التطوير، واستمع المحافظ لشكوى أحد الاطفال خلال اللقاء واستجاب لها على الفور، وأكد محافظ بورسعيد أن الاعتماد على الكوادر الشبابية كان عنصر رئيسى فى تحقيق النجاح بالمشروعات القومية العملاقة التى شهدتها بورسعيد، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة فى خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة الاتجاهات، وأشار محاقظ بورسعيد أن جميع المواقع الهامة والمشروعات القومية الجديدة يديرها قيادات شبابية لم تتخط الأربعين من عمرها وحققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر شهريًا لتعريف الشباب بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدى لمحاولات تضليل الأفكار، فضلاً عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التى تشغلهم والإجابة عليها.