التعاون بين مصر والأردن والعراق.. تعزيز الشراكة والتكامل الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة الدستور، اليوم الإثنين، أعده مركز الدستور الأردنى للدراسات الاقتصادية بالصحيفة، تزامنا مع ختام أعمال "قمة جدة للأمن والتنمية" التى استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدى الطباع، إن مجتمع الأعمال الأردنى يشيد بالتعاون المصرى- الأردنى- العراقى، مؤكدا أنه يتطلع لعكس منافعه على الاقتصاد الوطنى بشكل أكبر فى القريب العاجل، خاصة مع وجود آفاق واعدة للتعاون الاستثمارى والتجارى المشترك، خاصة فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى والتعاون فى مجال المناطق الصناعية المشتركة.

وأضاف أنه من وجهة نظر القطاع الخاص، فإن من أهم الآليات التى يمكن اتباعها للوصول للتكامل الاقتصادى بين هذه الدول هى من خلال وضع برامج عمل زمنية تتضمن أولويات كل دولة وما تتطلع إليه، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة، إلى جانب متابعة مختلف الاتفاقيات التى تم توقعيها فى إطار هذا التعاون الثلاثى، إضافة إلى تحديد آليات موحدة لمتابعة المشاريع المشتركة، وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس المشترك فى الآونة الأخيرة.

وأوضح أن مشاريع الربط الكهربائى تشكل أهمية كبيرة، خصوصًا وأنها تساهم فى جعل الأردن مركزا إقليميا فى تصدير الطاقة إلى دول المنطقة، ويعزز دوره الإقليمى فى مجال الكهرباء، بما يساهم فى تسويق الأردن على المستوى الإقليمى من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، كما تساهم فى تعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية فى الدول المرتبطة مع الأردن.

وأشار إلى أنه هناك العديد من مشاريع الربط الكهربائى الواعدة منها: الربط الكهـربائى الأردنى السعودى، والربط الكهربائى بين الأردن وسوريا ولبنان، إلى جانب وجود تجارب ناجحة عديدة فى مجال الربط الكهربائى منها الربط الكهربائى بين الأردن ومصر.

ومن جانبه، قال رئيس غرفتى صناعة الأردن وعمان المهندس فتحى الجغبير أن الفترة الأخيرة شهدت جهودا واسعة وحثيثة على مختلف الصعد بين كل من الأردن والعراق ومصر؛ بهدف توسيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية، من خلال ما تم عقده من لقاءات بين الأطراف؛ لمناقشة التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الإسراع فى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيزالتعاون المشترك فى كل المجالات؛ بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجى وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال التكامل الصناعى والتعاون فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والمناطق اللوجستية، وكذلك فى مجال القوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاث.

وقال الجغبير: "مما لا شك فيه إن مصر والأردن والعراق يملكون كل المقومات لنجاح التكامل الاقتصادى المشترك، خاصة من خلال العديد من المزايا النسبية والتنافسية فى صناعات وزراعات مختلفة لكل دولة على حدة، إضافة إلى الموارد الطبيعية التى تجعل من هذا التكامل واقعا، إذا ما استغلت مقوماته بالشكل المطلوب"،مضيفا "ولعل أبرز مقوم لنجاح هذا التكامل يكمن فى القرب الجغرافى وسهولة عمليات النقل بين الدول الثلاث، إضافة إلى المقومات الزراعية الكبيرة المتوافرة، وتوافر منتجات الطاقة من النفط والغاز، وتميز كل دولة بقواعد صناعية يمكن البناء عليها، وهى ما تمحور من خلال ما حددته لجان المتابعة من أربعة قطاعات مستهدفة فى المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثى وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية وصناعة السيراميك، فضلا عن الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب".

وأوضح أن حجر الأساس للانطلاق نحو التكامل الثلاثى المشترك، وإثبات أننا نسير بجدية وبالطريق الصحيح، يكمن فى إزالة معيقات التجارة البينية التى تحتاج إلى إرادة لتغييرها وتسهيل انسياب المنتجات دون قيود، فيما بين هذه الدول، فضلا عن تسهيل حركة انتقال الأيدى العاملة وعمليات الشحن التجارى وما إلى ذلك.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ المساعد فى قسم اقتصاد الأعمال فى الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل عن اعتقاده بأن قمة جدة هى قوة اقتصادية لما تمثله من أهمية ودلالات اجتماع دول عربية مع الولايات المتحدة، خصوصًا وأن تلك الدول تشكل ما نسبته 46% من الناتج فى منطقة الشرق الأوسط، و22% من إنتاج النفط العالمى و13% من إنتاج الغاز الطبيعى، وبالتالى تلعب هذه الدول دورا أساسيا ومهما فى المشهد الاقتصادى العالمى.

وقال التل: "تنبع أهمية الاجتماع الثالث بعد قمة بغداد ومشروع التكامل العربى المشترك؛ لنجد اليوم الزخم فى قمة جدة التى كان الحديث والمخرجات فيها عملية وواقعية بعيدا عن العاطفة، حيث أن لغة البيان الختامى عميقة وواضحة، ونتوقع اليوم أن يعزز ذلك من التكامل العربى المشترك بسبب توفر عدة عوامل أبرزها الموارد الطبيعية فى الدول الثلاث والغاز والطاقة والبترول فى دول الخليج ورأس المال البشرى، ما يوفر سوقا متكاملا وشاملا وضخما للإنتاج والاستهلاك؛ لذا نأمل أن نرى مزيدا من الخطوات على أرض الواقع لتخطى التحديات فى قطاع الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادى والأمن الغذائى".

وفى سياق مشترك، أوضح الخبير الاقتصادى، ورئيس جمعية حماية المستثمر الأردنية الدكتور أكرم كرمول أن قمة جدة بحثت مضامين من شأنها توحيد الصف لخلق تكامل اقتصادى عربى، بما يتناسب مع ميزات كل دولة، مشيرا إلى ضرورة ربط تلك المضامين بمؤشرات آداء واضحة وبخطط وبرامج قابلة للتطبيق على رض الواقع، وبما يعود بالنفع والفائدة على الواقع العربى.

وقال إن ذلك يتطلب من الدول العربية المشاركة تفعيل عمل القطاع الخاص باعتباره أحد أهم ركائز الاستثمار فى أى دولة، إضافة إلى إيجاد قوانين مرنة تراعى حاجات المستثمرين، بما يؤدى إلى تحقيق تكامل اقتصادى يلبى تطلعات الدول والافراد.

ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادى الأردنى حسام عايش إن التكامل الاقتصادى يستدعى توحيد القوانين الاستثمارية والجمركية، فضلا عن تنظيم القوانين ذات الصلة بالضرائب والرسوم وغيرها، وأن يكون مزايا للمستثمرين فى الدول الثلاث، وأن يراعى ذلك قانون الاستثمار الجديد والذى ستصدره الأردن قريبا، وأن يتم التركيز على الجوانب التى تسمح بعائد سريع من وراء هذا التكامل فى قطاعات الطاقة والمياه، وتحلية مياه البحر بتشارك ما بين الدول.

وأشار إلى أن هناك مشاريع استراتيجية لم يتم إنجازها مثل مشروع أنبوب نقل النفط العراقى عبر الأردن من البصرة إلى العقبة ومصر وغيرها، وهناك مشاريع أخرى سواء على مستوى النقل والبنية التحتية، لكن هناك بدايات للمدينة الحرة على جانبى الحدود العراقية الأردنية والتى توفر فرص عمل لمواطنين من البلدين.

ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادى الأردنى زيان زوانه أن التعاون المصرى الأردنى العراقى بادرة يجب العمل على تطويرها وتعميقها لفوائده الكبيرة على البلدان الثلاثة وأهمها توسيع رقعة السوق، خصوصًا بالنسبة للأردن؛ ليصبح سوقا فيه أكثر من 150 مليون مستهلك، وبطاقة إنتاجية ينبغى العمل على تطويرها، ما يعود بالنفع على البلدان الثلاثة ويفتح آفاق انضمام دول عربية أخرى لهذا الإطار التعاونى العربى، حيث إن مشاريع الربط الكهربائى بين الدول الثلاث ودول مجلس التعاون الخليجى تعود بالنفع على الجميع.