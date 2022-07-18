مخالفة.. محافظ المنوفية يغلق 10 مخابز بلدية

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ - فى تصريح، اليوم الاثنين - على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق؛ حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

من جانبه قال وكيل وزارة التموين عاطف الجمال، إن قرار الغلق يشمل 6 مخابز بلدى بناحية دراجيل وزاوية البقلى مركز الشهداء وبندر تلا لمدة شهر؛ لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين بلديين بناحية مليج وبندر شبين الكوم لمدة شهر؛ لعدم تمكين الحملة من أداء عملها على الوجه الأكمل، ومخبزين بلديين بناحية شبرابلولة مركز منوف لمدة شهرين؛ لوجود ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز خارج نطاق المخبز.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم شن حملات تموينية بنطاق المحافظة خلال إجازة إجازة عيد الأضحى المبارك فى الفترة من 8 يوليو الجارى وحتى 16 من الشهر ذاته، أسفرت عن توفير كمية دقيق قدرها ألفا و186 طن دقيق نتيجة لإحكام الرقابة على المخابز، وتحرير 1007 محاضر تموينية، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة بناحية الحامول مركز منوف وببندر منوف؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أنه تم ضبط 173 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر ضد مدير مسئول عن مصنع أعلاف بناحية الخطاطبة مركز السادات؛ لحيازته واستخدامه فى إنتاج مستلزمات مجهولة المصدر، وتم ضبط 30 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر.