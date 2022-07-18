البيئة: نتعاون مع كل الوزارات لخروج مؤتمر مناخ يليق بمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعها الموسع مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية ومن وزارة البيئة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والدكتور كريم مرسى، مستشار وزيرة البيئة، والدكتورة رنا علاء، ومحمد معتمد، معاون الوزيرة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفى مجدى، معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب، منسق تحضيرات قمة المناخ بوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت حرص وزارة البيئة على التعاون مع كل الوزارات وفقاً لأدوار ومسؤوليات كل وزارة من أجل العمل على خروج مؤتمر المناخ المقبل COP27 بالشكل الذى يليق بمكانة مصر.

وخلال الاجتماع أوضحت الوزيرة أن مؤتمر المناخ يحتاج عددا من المتطوعين الشباب الذين تم تدريبهم من قبل وزارة الشباب للمشاركة فى النواحى التنظيمية، حيث تحتاج منظمة الأمم المتحدة لحوالى 260 متطوعا بمواصفات ومؤهلات محددة، كما يحتاج الجزء التنظيمى للمؤتمر إلى ما يقرب من 1000 شاب.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأيام الموضوعية التى سيتضمتها مؤتمر المناخ ومنها يوم الشباب، وضرورة إعداد ورقة عمل تشمل الموضوعات التى سيتضمنها اليوم والإجراءات اللوجيستية الخاصة به لإظهار مدى اهتمام ووعى الشباب المصرى بقضية التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الحوار الوطنى الذى يتم تنفيذه بكل محافظات الجمهورية بمشاركة الأزهر والكنيسة، والذى يتضمن كل فئات المجتمع من شباب ومرأة وصيادين ونقابات عمالية ورجال دين وغيرهم، حيث يتضمن ندوات حول قضية التغيرات المناخية تهدف إلى رفع الوعى بهذه القضية، كما يتم خلاله تبادل الأفكار والأراء والاستفادة من الأفكار التى تطرحها الفئات المختلفة.

وأعربت وزيرة البيئة عن إهتمامها بالمشاركة فى مؤتمر شباب المناخ الـCOY17 والذى سيعقد قبل مؤتمر المناخ COP27، مؤكدةً أهمية المقترحات والأفكار التى سيطرحها الشباب خلال هذا المؤتمر حول قضية التغيرات المناخية والتى سيتم الاستفادة منها خلال مؤتمر المناخ.

ومن جانبه، جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التكامل والتنسيق الكامل والعمل المشترك والبناء مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبخاصة وزارات الخارجية والبيئة والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة فى اللجنة العليا المعنية بقمة المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء تعمل بكامل جهدها وطاقتها بتوجيهات الرئيس على الإعداد الجيد لمؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ضمان تقديم الدعم المناسب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمشاركة فى الحدث المهم على المستوى الدولى والمحلى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، وأنه فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر بعد منتدى شباب العالم، مما يبرهن على أن مصر هى أرض التلاقى للشباب من كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر يقام فى نفس المدينة التى يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP، مشدداً على ضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى.

جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمى الذى تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، والذى ينعقد بمشاركة ما يقرب من 2000 مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذى تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.