ياسمين فؤاد: تعاون مثمر مع وكالة USAID فى دعم العمل البيئى بمصر

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، أندرو بليت، ووفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى القاهرة لبحث التعاون المشترك فى عدد من الملفات البيئية.





وأثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع الوكالة فى دعم العمل البيئى فى مصر.. مستعرضة ملامح الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27 كمؤتمر للتنفيذ، فى ظل الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، وحرص مصر على البناء على النجاح المحقق فى مؤتمر جلاسكو للمناخ ودفع أجندة العمل المناخى، والعمل على تحقيق تقدم متوازى ومتوازن فى كل مسارات التفاوض، وخصوصا هدف الحفاظ على درجة الحرارة 1.5 درجة، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والتى تعد أولوية للدول النامية والإفريقية، بالإضافة إلى حرص مصر على الالتقاء مع مختلف المجموعات الإقليمية للوقوف على طموحاتهم ومتطلباتهم لضمان الوصول لقرارات تحقق مصالح الجميع.

وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى إلى جانب المسار الرسمى المعتاد للمؤتمر، وأن تضمن إتاحة الفرصة للتفاعل والمشاركة من كل الأطراف، من خلال تنفيذ عدد من الأيام الموضوعية ضمن فعاليات المؤتمر وتحت مظلة البرنامج الرئاسى للمؤتمر، لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ بشكل تفاعلى يساعد على الخروج بإجراءات تنفيذية واقعية، حيث عرضت الوزيرة نبذة عن موضوعات هذه الأيام، ومنها يوم التمويل باعتباره موضوعًا أساسيًا فى كل مؤتمرات المناخ ويتطلب استكمال العمل عليه لإيجاد أفضل الآليات التمويلية المبتكرة.

وأشارت إلى تنفيذ مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة حول تمويل المناخ سبتمبر المقبل تمهيدا لمؤتمر المناخ لمناقشة متطلبات القارة، وأيضا يوم العلم والذى سيناقش تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC ومشاركة شبكة من الجامعات للعمل على إيجاد حلول لمواجهة تحدى المناخ من خلال مشاركة مبتكرة لشباب الجامعات، خصوصا فى ظل جهود مصر على مدار السنوات الماضية لدمج البعد البيئى والمناخ فى الدراسات العليا للجامعات والمناهج التعليمية الجديدة لطلاب المدارس من سن 6 حتى 12 سنة، معربة عن تطلعها للتعاون مع الوكالة الأمريكية فى تنفيذ قمة لوزراء التعليم والبيئة لبحث دمج مفاهيم تغير المناخ فى المناهج التعليمية خصوصا المرحلة الأساسية.

ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى تنفيذ يوم الحياد الكربونى لإشراك قطاعى الصناعة والبترول فى بحث أفضل طرق تقليل الانبعاثات، ويوم الزراعة والأمن الغذائى، ويوم المياه فى ظل ندرة موارد المياه والحاجة للإدارة المستدامة للمياه ونظم للإنذار المبكر، بالإضافة إلى يوم للطاقة لبحث الانتقال العادل للطاقة، ويوم للتنوع البيولوجى والمحيطات والسواحل خصوصا فى ظل التطلع لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى ديسمبر المقبل، ويوم الحلول بمشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وعلى المستويين الإقليمى والوطنى، أشارت وزيرة البيئة إلى الشراكة المصرية الأمريكية فى العمل على مبادرة التكيف لإفريقيا، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وحزم المشروعات التنفيذية المنبثقة عنها، وهى 26 مشروعا فى مجالات ذات أولوية وفى مقدمتها رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتى تتطلع مصر لعرضها كنموذج رائد فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث تقدم مصر من خلالها حلا للتحدى العالمى لعام 2022 وهو الأمن الغذائى من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة فى توفير الغذاء والمياه، من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، والتوسع فى الزراعة واستنباط محاصيل قادرة على المواجهة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

ومن جانبه، أكد أندرو بليت تطلعه للتعاون مع مصر فى عدد من المجالات ومنها مواجهة تحدى تغير المناخ الذى أصبح يتصدر اهتمام العالم، وأفضل سبل التكيف معه، وآليات تمويل المناخ، بالإضافة إلى السياحة المستدامة ومبادرة البحر الأحمر، ودمج البعد البيئى والمناخ فى المناهج التعليمية.

وناقشت الوزيرة مع ممثلى الوكالة إمكانية التعاون فى مجال السياحة البيئية، والذى عملت مصر خلال الفترة الماضية على خلق قاعدة له، بالعمل على تغيير شكل العلاقة بين قطاعى البيئة والسياحة لتصبح علاقة منفعة متبادلة، وثمار تطوير إدارة المحميات الطبيعية بدمج المجتمعات المحلية فى إدارتها وصون وخلق فرص عمل لهم، وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى تقديم الخدمات فى المحميات الطبيعية، والأنشطة والمغامرات التى يمكن ممارستها فى المحميات مثل الايكولودج فى محميتى نبق وراس محمد بشرم الشيخ.

ولفتت إلى إمكانية التعاون فى إعلان محميات جديدة خصوصا فى ضوء خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 المقرر إعلانها فى ديسمبر، حيث تخطط مصر لإعلان محميات بحرية جديدة خلال مؤتمر المناخ COP27، مشددة على ضرورة حزم الإجراءات القانونية اللازمة وبناء القدرات وخلق الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، وربطه الإطار العالمى للتنوع البيولوجى.

كما بحث الجانبان آليات إشراك القطاع الخاص للاستثمار فى صون الموارد الطبيعية، حيث أشارت الوزيرة إلى أن مصر بها أنواع مختلفة من استثمارات القطاع الخاص بدءًا من التجارب الفردية الناجحة فى مجال السياحة البيئية، حتى الاستثمارات الضخمة والتى تعمل حاليًا على تنفيذ إجراءات طوعية مثل الحصول على النجمة الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وأيضًا المسؤولية المجتمعية لبعض الشركات والتى توجهها لصون الموارد الطبيعية.. واتفق الجانبان على تحديد عدد من نقاط التعاون المستقبلى للبدء على العمل بها.