وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27

جدة - نرمين السيد - التقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية فى مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والذى سيعقد شهر نوفمبر القادم.





وناقش شعراوى مع فودة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الطرق والكبارى والميادين والتجميل وإنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

وأكد شعراوى، أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل التجهيزات المطلوبة لمدينة شرم الشيخ وتطوير البنية الأساسية بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث الهام والخروج بمؤتمر المناخ بصورة تليق باسم وصورة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع أولا بأول عبر اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتى تضم كل الوزارات والجهات الوطنية بالدولة لتوفير الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر.

وأوضح خالد فودة، أنه يتابع على مدار الساعة مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات المرتبطة بتجهيز مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ للانتهاء من كل مراحلها وتسليمها فى التوقيتات المحددة قبل شهر أكتوبر القادم.

وشهد اللقاء متابعة منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات والإجراءات الجارية للتعاقد مع إحدى الشركات للعمل فى المنظومة الجديدة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف تسليم قطع الأراضى الخاصة بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية والتى من المقرر الانتهاء منها فى أغسطس المقبل، كما عرض محافظ جنوب سيناء موقف استعدادات الفنادق بمدينة شرم الشيخ والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاقد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، فضلا عن تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء بمحطات الوقود بالمدينة والتى يبلغ عددها 12 محطة، وتزويد مواقف السيارات والأتوبيسات بالمدينة بمحطات الشحن.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الإسراع فى تنفيذ كل المشروعات الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تذليل أى معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ.

وشدد شعراوى، على أن الدولة المصرية تبذل كل المساعى لإخراج هذا الحدث العالمى فى صورة مبهرة للعالم، وتنظيمه على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشهد الاجتماع، متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلى رأسها المشروعات الخدمية التى تهم مواطنى محافظة جنوب سيناء؛ لتحقيق رضاهم عن الخدمات التى تقدمها المحافظة، بالإضافة الى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وكاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وأعمال التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة الرويسات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتناح السيسى رئيس الجمهورية؛ لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالى المنطقة.