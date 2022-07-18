محافظ القليوبية يتابع أعمال التطوير بمستشفيى طوخ والخانكة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مستشفى طوخ المركزى لمتابعة أعمال التطوير بها، كما تابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير مستشفى الخانكة المركزى، تمهيدا لافتتاحها قريبا وإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطنى المدينة.





بدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزى والمقامة على مساحة 3 آلاف متر ويتم إنشاؤها بقيمة 308 ملايين جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذها إلى 65%، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء والصرف الصحى والتنسيق مع شركة المياه والكهرباء فى هذا الصدد للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

واستكمل الهجان جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزى، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات بنسبة تصل إلى 99 % حيث تم توريد جميع الأجهزة الطبية، وتبلغ تكلفة المستشفى 320 مليون جنيه، وتضم 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى، و17 سرير عناية مركزة، ويجرى العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل.

وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ، قسم الحضانات والتى تتكون من 13 حضانة وتم تجهيزها بالكامل، كما تفقد غرف العمليات الكبرى والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها، بالإضافة لتفقده أيضا قسم الغسيل الكلوى والذى يضم 22 جهازا تم تركيبها بالكامل.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من تركيب أجهزة الآشعة المقطعية والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة فى أقرب وقت ممكن لتسهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.