إجراءات جديد من الجيزة بشأن طريق 11 فى الحوامدية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية، والتى وجه خلالها بتكثيف جهود الرصد والمتابعة ورفع المخلفات من البؤر الساخنة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

ووجه راشد باستكمال أعمال التطوير والرصف لطريق 11 بمدينة الحوامدية وحتى مزلقان قرية أم خنان، والتى تم الانتهاء من تطوير عدد من القطاعات به فى خطة العام المالى الماضى، مشددًا على رئيس مدينة الحوامدية بضرورة رفع كفاءة سوق شباب الخريجين بشارع النزهة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحال المغلقة للاستفادة منها وفتح مشروعات وآفاق عمل للشباب.

وتفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بشارع جمال عبد الناصر وعدد من قطاعات مدينة الحوامدية، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل مع التشديد على ضرورة تفعيل منظومة الجمع السكنى بمنتهى الدقة لتحسين حالة النظافة.

وكلّف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتجريد ورفع كفاءة النظافة بطريق أسيوط الزراعى، مشددًا على رئيس حى جنوب الجيزة بتلافى بعض الملاحظات بأرصفة المشاة الجارى تطويرها بشارع البحر الأعظم والمتابعة على الشركة المنفذة.