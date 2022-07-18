عاجل– انتهاء مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره الألمانى فى برلين

جدة - نرمين السيد - وفور وصول الرئيس السيسى إلى القصر الرئاسى استقبله نظيره الألمانى، والتقط معه الصور التذكارية، ووقع الرئيس السيسى على دفتر التشريفات. ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسى إلى برلين لقاء مع عدد من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار أولاف شولتز، وذلك لبحث سبل العلاقات الثنائية على كل الأصعدة فى إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التحية إلى أعضاء الجالية المصرية، الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامة الرئيس السيسى فى برلين.

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