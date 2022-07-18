وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء استعدادات شرم الشيخ لاستضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 11:22 صباحاً - التقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بمقر الوزارة لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والذي سيعقد شهر نوفمبر القادم .

وناقش اللواء محمود شعراوي مع اللواء خالد فودة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الطرق والكباري والميادين والتجميل وإنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة .

وأكد " شعراوى " ان الدولة المصرية حريصة على توفير كافة التجهيزات المطلوبة لمدينة شرم الشيخ وتطوير البنية الأساسية بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام والخروج بمؤتمر المناخ بصورة تليق بإسم وصورة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن رئيس الوزراء يتابع أولاً بأول عبر اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتي تضم كافة الوزارات والجهات الوطنية بالدولة لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر .

وأوضح اللواء خالد فودة أنه يتابع علي مدار الساعة مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف القطاعات المرتبطة بتجهيز مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ للانتهاء من كافة مراحلها وتسليمها في التوقيتات المحددة قبل شهر أكتوبر القادم.

كما شهد اللقاء متابعة منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات والإجراءات الجارية للتعاقد مع إحدى الشركات للعمل في المنظومة الجديدة .

وخلال اللقاء تم استعراض موقف تسليم قطع الأراضي الخاصة بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية والتي من المقرر الانتهاء منها في أغسطس القادم ، كما عرض اللواء خالد فودة موقف استعدادات الفنادق بمدينة شرم الشيخ والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاقد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلي تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء بمحطات الوقود بالمدينة والتي يبلغ عددها 12 محطة، وكذا تزويد مواقف السيارات والأتوبيسات بالمدينة بمحطات الشحن .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تذليل أي معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن الدولة المصرية تبذل كل المساعي لإخراج هذا الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وتنظيمه على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلي رأسها المشروعات الخدمية التي تهم مواطني محافظة جنوب سيناء لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المحافظة ، بالإضافة الي متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وكاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة .