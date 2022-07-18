بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الألماني في القصر الرئاسي ببرلين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 11:22 صباحاً - بدأت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في برلين.

وفور وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القصر الرئاسي استقبله نظيره الألماني، والتقط معه الصور التذكارية، ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دفتر التشريفات.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى برلين لقاء مع عدد من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار أولاف شولتز؛ وذلك لبحث سبل العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.