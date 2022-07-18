القوى العاملة : توفير 17 فرصة عمل في مجال الزراعة بالوادى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات ، على وظيفة عامل زراعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون السن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل متوسط ، ولا يشترط الخبرة ، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت ، وتعيين دائم ، وحوافز شهرية، وتأمينات اجتماعية .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه سوف يتم استلام الطلبات حتى 30 يوليو 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الداخلة بالمحافظة حتى استيفاء العدد المطلوب .