الصحف الكويتية تبرز مشاركة الرئيس السيسى فى حوار بطرسبرج للمناخ بألمانيا

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الإثنين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين تلبية لدعوة من المستشار الألمانى أولاف شولتز؛ للمشاركة فى فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ"، مؤكدا أن العلاقات الكويتية المصرية تعتبر دعامة الاستقرار فى الإقليم.





وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "السيسى يصل إلى برلين للمشاركة فى حوار بطرسبرج للمناخ"، إنه برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يعد حوار بطرسبرج إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وأضافت صحيفة الجريدة تحت عنوان "السيسى إلى ألمانيا"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، للمشاركة فى فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، فى إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية فى نوفمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى المستشار الألمانى أولاف شولتز للمرة الأولى منذ تولى الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما إى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفى سياق آخر، قالت صحيفة النهار الكويتية، وتحت عنوان "السيسى: العلاقات الكويتية المصرية دعامة الاستقرار الإقليم"، إن الرئيس السيسى أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى بولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح فى قمة جدة، مضيفة إلى أن الرئيس السيسى أشار إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيس من أولويات وثوابت السياسة المصرية.