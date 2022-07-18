وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "السيسى يصل إلى برلين للمشاركة فى حوار بطرسبرج للمناخ"، إنه برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يعد حوار بطرسبرج إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.
وأضافت صحيفة الجريدة تحت عنوان "السيسى إلى ألمانيا"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، للمشاركة فى فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، فى إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية فى نوفمبر المقبل.
وتابعت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى المستشار الألمانى أولاف شولتز للمرة الأولى منذ تولى الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما إى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفى سياق آخر، قالت صحيفة النهار الكويتية، وتحت عنوان "السيسى: العلاقات الكويتية المصرية دعامة الاستقرار الإقليم"، إن الرئيس السيسى أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى بولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح فى قمة جدة، مضيفة إلى أن الرئيس السيسى أشار إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيس من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحف الكويتية تبرز مشاركة الرئيس السيسى فى حوار بطرسبرج للمناخ بألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.