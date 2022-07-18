جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراءات نقل 336 موظفا من عدة وحدات إدارية إلى مصلحة الشهر العقارى، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، وتم إرسال موافقة الجهاز على نقلهم إلى وزارتى المالية والعدل لإعمال شئونهما.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل 336 موظفا إلى الشهر العقارى.. بيان من «التنظيم والإدارة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.