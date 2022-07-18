التعليم العالى: تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بتكلفة تزيد عن 11 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمى، فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.





وأشار التقرير، إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وتنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكترونى، وميكنة المستشفيات الجامعية، بإجمالى تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلا عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لـ10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه (مرحلة أولى)، بينما جارى تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه لـ35 معهد فنى.

ونوه التقرير، إلى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لـ84 كلية فى 24 جامعة بـ30 ألف جهاز بإجمالى 1826 مقررًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما جارى تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لـ420 كلية فى 27 جامعة بـ170 ألف جهاز وبقيمة تقديرية 3 مليارات و335 مليون جنيه فى المرحلة الثانية.

وأوضح التقرير أن هناك زيادة فى أعداد زوار الموقع الرسمى للوزارة من مختلف دول العالم، فضلا عن إطلاق 12 منصة وبوابة تفاعلية منها، تطوير منظومة الطلاب الوافدين فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، وإطلاق منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، وتدشين موقع التسجيل الإلكترونى للجامعات الأهلية بعد إضافة خدمة الدفع الإلكترونى لأول مرة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM، والمنصة الموحدة للتعلم الإلكترونى، وإطلاق منصة الإشراف العلمى للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة وربطها مع الجهات المعنية، والمكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.

ولفت التقرير إلى تشغيل نظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكترونى (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية(SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد(ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الثلاث (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، فضلا عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية، ومنظومة حوكمة أصول أراضى ومنشآت الدولة لجميع أصول الوزارة فى التعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية.



وتناول التقرير إنجازات مشروعات التحول الرقمى، ومنها إصدار ما يزيد عن 720 ألف شهادة مؤمنة لخريجين الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مستندات الوزارة، و2 مليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكترونى، ومليون و200 ألف مستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online، وإنشاء عدد 10 "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء، فضلا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف متدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق أول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع جامعة بنها وشركة أمازون بعنوان (نحو عاصمة إدارية جديدة ذكية).

وأشار التقرير، إلى توقيع الوزارة عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية فى مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هواوى للتوسع فى الأكاديميات، وإنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، واتفاقية سيسكو للتوسع فى الأكاديميات وإنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى اتفاقية ميكروسوفت لنظم التعليم الإلكترونى والرخص والبرامج بالجامعات المصرية.

ولفت التقرير إلى إعداد عدد من الدراسات الإستراتيجية، ومنها استنباط وتطبيق نموذج الجامعات الذكية، دراسة حول التفاعل مع عالم الميتافرس، الثورة الصناعية الرابعة، مصر تصنع الإلكترونيات بالإضافة الى مبادرة طالب رقمى.

وتناول التقرير مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية المرحلة الأولى، حيث جارى تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2.7 مليار جنيه لـ80 مستشفى جامعى للمرحلة الأولى تشمل البرامج والتطبيقات، والبنية التحتية المعلوماتية.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليا نحو رقمنة كل الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من معطيات العصر الرقمى، ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعى ذكى بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع فى إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التى تعتمد على التعليم عن بعد، والتى أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.