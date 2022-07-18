نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائى.. رابط الاستعلام

جدة - نرمين السيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا، يمكن من خلاله لولى الأمر الاستعلام عن نتيجة قبول ابنه بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية للعام الدراسى 2022/2023.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالمدارس الحكومية (الرسمية - الرسمية لغات - الرسمية المتميزة لغات) خلال الفترة بين 1 و30 يونيو الماضى. ويمكن لولى الأمر الراغب فى معرفة نتيجة التقديم الدخول إلى هذا الرابــــــــــــــــــط، ثم إدخال الرقم القومى للطفل وكلمة المرور - التى سجلها ولى الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به على موقع وزارة التربية والتعليم ـ ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول. وبالنسبة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس من محافظة القاهرة، فجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، كانت قد مدت فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022/2023، إلى 15 يوليو الجارى، لمدة أسبوعين بعد انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

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