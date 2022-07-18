عاجل- بدء لقاء الرئيس السيسى ونظيره الألمانى فى برلين

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى قد وصل أمس الأحد، إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ" برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التحية إلى أعضاء الجالية المصرية، الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامة الرئيس السيسى فى برلين.