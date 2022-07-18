رئيس هيئة الرعاية الصحية وسفير فنلندا يبحثان التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة.





وفى بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته بهذا اللقاء، لتعزيز التعاون بين الطرفين فى المجالات ذات الصلة، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها فى مجال تطوير الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمى للخدمات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء الذكية، وأشياء أخرى كثيرة تضمن تحقيق جودة الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد السبكى، أن رؤية هيئة الرعاية الصحية للنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، ترتكز على رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتوفير حزم الخدمات العلاجية بمستوياتها الثلاثة المختلفة، ورفع جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتنمية مهارات القوى البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، يحقق متطلبات التنمية الصحية المستدامة، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستعرض اللقاء، التطور الذى شهدته مصر فى تطوير الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، وما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من إنجازات وريادة على أرض الواقع فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى جودة، والتحول الرقمى للخدمات، واستحداث خدمات طبية جديدة بتقنيات عالمية، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وبحث اللقاء، موضوعات التعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات تطوير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الفنلندية فى استكمال طريق تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وضمان الجودة، واستدامة الإدارة والتشغيل بمعايير عالمية.

وناقش اللقاء، آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية بين الطرفين فى عدد من مجالات تطوير الرعاية الصحية بمصر، ومنها إدخال تقنيات طبية متطورة، وتدريب مقدمى الخدمة الصحية ببرامج تدريبية متميزة، وإدخال نظم الذكاء الاصطناعى للخدمات، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء لضمان خدمات ورعاية صحية آمنة بجودة عالمية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص الهيئة على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، لافتًا إلى أن التعاون مع كبرى الدول يستهدف استكمال جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية، ورقمنة الخدمات، واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة مطابقة للمعايير العالمية.

وأضاف، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الدول والشركاء الناجحين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية وذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم فى توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، وتعزيز مكانتها عالميًا.

ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذى تقوم به مصر فى إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن عمليات الإصلاح الصحى الشامل والتطور الذى تشهده منظومة الرعاية الصحية المصرية، والإنجازات التى تحققت فى وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بالنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون فى مجالات الرعاية الصحية المختلفة، والتغطية الصحية الشاملة، والأنظمة الصحية الحديثة، والتحول الرقمى للخدمات، وتكامل الدوائر الصحية.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، ومن الجانب الفنلندى، يينى ميكوولا، سكرتير ثانى سفارة فنلندا بالقاهرة، وكاتارينا أينامو، منسق تمويل التعاون المحلى بالسفارة.