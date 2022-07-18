سامح شكري: مصر تسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ في شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:26 صباحاً - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".

وأضاف سامح شكرى، خلال كلمته في افتتاح حوار بطرسبرج للمناخ برئاسة مصر وألمانيا، أن مصر تسعي لتحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27"، متابعا: نحث كافة الأطراف إلى تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدي، وأن تجعلها متسقة مع اتفاق باريس".

وشدد وزير الخارجية على أهمية وجود ثقة بين جميع الدول في مواجهة التحديات لتحقيق التقدم في ملف التغير المناخي، للحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.