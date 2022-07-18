سامح شكرى: الرئيس السيسي يناقش مع المستشار الألمانى جهود مواجهة تغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:26 صباحاً - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه على جميع دول العالم العمل من أجل سد الفجوات المرتبطة بقضايا المناخ.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح حوار بطرسبرج للمناخ برئاسة مصر وألمانيا، أنه يجب على الجميع تنسيق الجهود لحل أزمة المناخ، مشيرا إلى أن جهود مواجهة التغير المناخي سوف تطرح المناقشات خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله للوصول إلى اتفاق يساعد إلى حل أزمة تغير المناخ، متابعا: "في الماضي لم يكن هناك اهتمام كافي بقضية تغير المناخ ومكافحة التغيرات المناخية".