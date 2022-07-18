تنظيم دورة تدريبية حول اشتراطات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول اشتراطات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى تقديم الشرح التفصيلي لاشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة الخاص بمصانع المستلزمات الطبية، وفقا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والمراجع الدولية، والخبرة العلمية والعملية للمدربين، مع تسليط الضوء على الاشتراطات الواجب توافرها للنظام المستندي في المصنع، والأخطاء الشائعة، وتوضيح كيفية تجنبها.

من المقرر انعقاد الدورة التدريبية في الفترة من ٢٥ إلى ٢٠٢٢/٧/٢٧ بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

الدورة التدريبية مقدمة للعاملين بمصانع المستلزمات الطبية.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3RmdO6Q

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3PfgjG7