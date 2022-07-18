ممثل الأمم المتحدة: «كوب 27» منصة رئيسية لمناقشة آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف ممثل الأمم المتحدة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لحوار بطرسبرج للمناخ بعنوان (الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ)، المنعقدة فى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين، أنه حان الوقت للتوقف عن استخدام الوقود الأحفورى، مؤكدا أن مؤتمر "كوب 27" يمثل منصة رئيسية لمناقشة آثار تغير المناخ

ولفت ممثل الأمم المتحدة فى حوار بطرسبرج للمناخ إلى أن الدول الفقيرة تتحمل العبء الأكبر من التعامل مع تغير المناخ.

ويعد "حوار بطرسبرج" أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.