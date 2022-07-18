الهجرة: الترويج للاستثمار العقارى فى مصر يتصدر أجندة مؤتمر الكيانات المصرية

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، لقاءً عبر تطبيق زووم مع عدد من ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج؛ لبحث المقترحات المقرر طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر، وذلك فى إطار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده فى 14 أغسطس المقبل.





وحضر السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، فى إطار لقاءات متتابعة مع ممثلى الكيانات والأفراد المسجلين لحضور المؤتمر.

وفى بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالمشاركين جميعا، مؤكدة حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار فى عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

من جانبهم، توجه ممثلو الجاليات والكيانات المصرية بالخارج بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على عقد هذه اللقاءات الدورية التى تمثل جسور تواصل مع أبناء الوطن للاستماع إليهم.

وطرح ممثلو الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، خلال اللقاء، أفكارهم ومقترحاتهم، حيث أبدوا رغبتهم فى زيارة عدد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وعدد من المدن الصناعية، والأكاديمية الوطنية للشباب، إلى جانب طرح المشاركة الفاعلة فى المشروعات القومية الكبرى من خلال صندوق مصر السيادى، كما طرحوا استفسارات حول بعض الإجراءات المتعلقة بأوراق الثبوتية والتجنيد والحصول على الرقم القومى.

وفى ختام اللقاء، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الترويج للاستثمار العقارى فى مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات وأن فاعلياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقارى والتجارى فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، فضلا عن زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذى وصلت إليه مصر القطاع الصناعى خاصة فى أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر مايو الماضى، وباعتبار أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى.