وزير الخارجية: التمويل مسألة ملحة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ" بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وأضاف سامح شكرى: "نأمل فى الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج".



ويعد "حوار بطرسبرج" أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.