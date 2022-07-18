شكرى: اتخاذ خطوات فعالة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة «ضرورة»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى أن التقرير المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وأن تغير المناخ يواجه الكثير من الصعوبات ويؤدى إلى خسائر جسيمة وغير قابلة للتغيير، كما أن فجوة التمويل متزايدة.





وقال شكرى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بطرسبرج للمناخ، بعنوان (الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ)، المنعقدة فى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين: "نحن فى نفس الوقت نتعامل مع وضع جغرافى سياسى يؤثر على الطاقة وأسعار الغذاء، وهذا يأتى فى الوقت بعد التعافى من جائحة كورونا "كوفيد-19" لمدة عامين وتبعاتها، ونظرا لكل هذه الأسباب أصبح الأمر أكثر إلحاحا، وعلينا الآن أن نثبت التزامنا السياسى القوى، والذى قد تم تحديده عندما عقدنا الاجتماع الوزارى فى كوبنهاجن، وكذلك أثناء اجتماع "موكا" فى ستوكهولم".

وأضاف شكرى: "فى هذين الاجتماعين أعربنا عن التزام سياسى واضح من قبل الوزراء الذين حضروا الاجتماع وإدراكهم لأهمية تنفيذ الالتزامات وإيجاد التوازن المناسب فيما يتعلق ببناء الثقة بين كل الأطراف للتعامل مع المكونات المختلفة المرتبطة بتغير المناخ".

ولفت إلى أن الدول غادرت قمة جلاسكو وشعور بالإحباط بأنه لم يتم القيام بما يكفى فى هذا الإطار لتقديم التعويض عن الخسائر والأضرار، مشددا على أن المكون المالى للأضرار يجب أن يتم التعامل معه بطريقة مقبولة من قبل الجميع.

وتابع: "من المهم كذلك أن نقاشاتنا بما أنها قد بدأت فيجب مرة أخرى أن تؤكد قبول العالم لكل الأطراف للتعامل مع هذه المسألة"، معربا عن تمنياته فى أن يتم خلال الاجتماع فى برلين التمكن من التعامل مع هذا الموضوع المهم بطريقة يمكن أن تعطينا مسارا باتجاه إجراءات مؤثرة وأكثر إنتاجية للتعامل مع هذا الأمر، خاصة فى إطار مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ".