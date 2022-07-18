وأشاد شكرى فى كلمة له خلال "حوار بطرسبرج للمناخ" المنعقد فى برلين، اليوم الإثنين، بجهود مساعدة الدول فى مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا السياق.
وأوضح شكرى أنه يسعى جديا بشكل واضح إلى جعل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المقرر عقده فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ على رأس اهتمامات المستوى الدولى، لاسيما مساعدة الدول النامية فى مكافحة هذه القضية الحيوية والحساسة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المهمة الأساسية لمؤتمر(COP27) تكمن فى دعم كل الجهود والشركاء وتجميعهم فى مكان واحد من أجل حل هذه المشكلة ومقاربتها، موضحا أنه شهد الكثير من الجهود الداعمة والمشجعة فى الكثير من المنتديات الإقليمية، ولمس التضافر السياسى على كل المستويات لدعم تلك القضية .
ويعد "حوار بطرسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.
وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: مهمة «COP27» الأساسية دعم جهود مواجهة تغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.