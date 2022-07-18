شكرى: مهمة «COP27» الأساسية دعم جهود مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى: "أنه فى الماضى لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالى إن لم ننهض بمسؤوليتنا فى قضية المناخ اليوم فإننا نضحى بالكثير"





وأشاد شكرى فى كلمة له خلال "حوار بطرسبرج للمناخ" المنعقد فى برلين، اليوم الإثنين، بجهود مساعدة الدول فى مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا السياق.

وأوضح شكرى أنه يسعى جديا بشكل واضح إلى جعل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المقرر عقده فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ على رأس اهتمامات المستوى الدولى، لاسيما مساعدة الدول النامية فى مكافحة هذه القضية الحيوية والحساسة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المهمة الأساسية لمؤتمر(COP27) تكمن فى دعم كل الجهود والشركاء وتجميعهم فى مكان واحد من أجل حل هذه المشكلة ومقاربتها، موضحا أنه شهد الكثير من الجهود الداعمة والمشجعة فى الكثير من المنتديات الإقليمية، ولمس التضافر السياسى على كل المستويات لدعم تلك القضية .