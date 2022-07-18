سامح شكرى: يجب اشتراك الأطراف غير الحكومية فى مناقشات التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال انطلاق فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ" بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، أؤكد أهمية التمويل فى تمكين الدول النامية من التعامل مع التغيرات المناخية، ونؤمن بأن محادثاتنا مهمة للغاية لكى نحقق تقدما مهما.

وأشار إلى أنه لمس اهتماما كبيرا من المشاركين لدعم التعامل مع قضية التغير المناخى، وعلينا السعى جميعا من أجل سد الفجوات المرتبطة بقضية المناخ.

ويعد "حوار بطرسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.