«8 الصبح» يرصد الحركة المرورية على طريق المشير محمد على فهمى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج 8 الصبح على قناة DMC، اليوم الإثنين، تقريرا عن الحركة المرورية على طريق المشير محمد على فهمى بمحافظة القاهرة، والذى يربط منطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة الجديدة من خلال محور المشير طنطاوى.





وأوضح التقرير، أن طريق المشير محمد على فهمى يخفف الزحام على الطرق القديمة، حيث يوفر الوقت بشكل كبير، مشيرا إلى أن القادم من وسط البلد يمكنه الوصول للتجمع فى 15 دقيقة. يشار إلى أن المحور سمى بطريق المشير محمد على فهمى؛ تقديرا لما قدمه من عطاء فى حرب أكتوبر المجيدة، حيث قاد قوات الدفاع الجوى وبنى حائط الصواريخ الذى ساهم فى إسقاط طائرات الفانتوم الإسرائيلية، كما تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة بين عامى "1975 - 1977". يذكر أن المحور تم إنشاؤه بطول 3.8 كم وعرض 25.8م؛ لتخفيف الكثافة المرورية بشارع الميثاق بزهراء مدينة نصر، ويعد أول طريق مجهز بحارة للدراجات الهوائية فى كل اتجاه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 640 مليون جنيه.

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