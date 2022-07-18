سامح شكرى: حوار بطرسبرج للمناخ نقطة تحول لمواجهة التغيرات

جدة - نرمين السيد - وأشاد شكرى فى كلمة له خلال حوار بطرسبرج للمناخ المنعقد فى برلين، اليوم الإثنين، بجهود مساعدة الدول فى مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا السياق.

وأضاف وزير الخارجية: "أنه فى الماضى لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالى إن لم ننهض بمسؤوليتنا فى قضية المناخ اليوم فإننا نضحى بالكثير".