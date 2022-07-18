جدة - نرمين السيد - وأشاد شكرى فى كلمة له خلال حوار بطرسبرج للمناخ المنعقد فى برلين، اليوم الإثنين، بجهود مساعدة الدول فى مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة فى هذا السياق.
وأضاف وزير الخارجية: "أنه فى الماضى لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالى إن لم ننهض بمسؤوليتنا فى قضية المناخ اليوم فإننا نضحى بالكثير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: حوار بطرسبرج للمناخ نقطة تحول لمواجهة التغيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.