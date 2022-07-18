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شكرى: مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة لمواجهة التغيرات المناخية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، أن مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة فى مواجهة التغيرات المناخية .

وأشاد شكرى ـ في كلمة له خلال حوار بيترسبرج للمناخ المنعقد في برلين ـ بكافة الجهود التي تقام من أجل مساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق .

وأضاف "أنه في الماضي لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي إن لم ننهض بمسؤوليتنا في قضية المناخ اليوم فإننا نضحي بالكثير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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