أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 18 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - برلين

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار الألمانى أولاف شولتس "حوار بيترسبرج"، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والوفد رفيع المستوى من وزراء الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن 40 دولة.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 15 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 8 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة من بينها رحلة إلى برج العرب.

الرباط

تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بمقرها فى الرباط، ملتقى دوليا حول علوم الفضاء، بمشاركة رفيعة المستوى لنخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين ورواد الفضاء، والباحثين والأساتذة والطلاب من دول العالم الإسلامى وخارجه.

الرباط

يصل رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أكينومى أديسينا إلى مدينة مراكش بالمغرب، فى زيارة عمل تستغرق أربعة أيام.

باريس

يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية لفرنسا.

طوكيو

يبدأ وزير الخارجية الكورى الجنوبى بارك جين زيارة إلى اليابان، تستغرق ثلاثة أيام، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية.

فيينا

يتوجه وفد أمنى نمساوى إلى الحدود المجرية الصربية لتبادل المعلومات مع السلطات الأمنية فى المجر حول سبل تعزيز جهود مكافحة التهريب والإتجار بالبشر.

لندن

تشارك السعودية بجناح فى معرض فانبرة الدولى للطيران بالمملكة المتحدة، والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت شعار "استثمر فى السعودية"، ويستمر حتى 22 يوليو الجارى.

القاهرة

تعقد ندوة بعنوان "أدب المرافعات دفاعا واتهاما وأدب الأحكام صياغة ونطقا"، مساء، فى مقر اتحاد الكتاب بالقاهرة.

الإسكندرية

تنطلق فعاليات المعرض السنوى للكتاب بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويستمر حتى 28 يوليو الجارى.

القاهرة

يعرض نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، فى السابعة مساء، فيلم "درامز" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة

تستضيف مكتبة مصر العامة بمصر الجديدة، فى إطار ندواتها للتوعية القانونية، ندوة جديدة بعنوان "توعية قانونية"، وذلك بهدف الحد من الجريمة وتوعية الجمهور.