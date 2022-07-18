سامح شكرى: نرحب بالدعم الدولى لنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح ‫ سامح شكرى، وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يفتتحان فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ اليوم الإثنين. وأضاف: قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ على رأس اهتمام الدولة المصرية، وعلينا السعى جميعا من أجل سد الفجوات المرتبطة بقضية المناخ.

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