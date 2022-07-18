الأوقاف توزع اليوم 12 طنا من لحوم أضاحى فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم يتم اليوم الإثنين، توزيع 12 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة- الفيوم- المنوفية- بورسعيد) وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.





وقالت إنه وصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 44 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- السويس- الدقهلية- بنى سويف- دمياط- الإسماعيلية- كفر الشيخ- الفيوم- المنوفية- بورسعيد). وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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