التأمين الصحى: العملية اللى تكلفتها مليون جنيه المريض بيدفع 300 جنيه بس

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، أن مشروع التأمين الصحى ينقسم إلى ثلاث هيئات منفصلة.
وأشار إلى أن عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمامات بعضها يصل لمليون جنيه، والمريض فى التأمين الصحى يدفع 300 جنيه فقط.
وتابع مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، أن الأجور للأطباء مختلفة فى منظومة التأمين الصحى وهناك استشاريين على مستوى عال موجودين فى المستشفيات، والمواطن سيدفع 1% عن نفسه فى التأمين الصحي، و3% عن الزوجة التى لا تعمل، و1% عن الزوجة التى تعمل.
وقال مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، إن الدولة تتحمل غير المقتدر فى التأمين الصحى بشكل كامل، موضحا أنه يمكن للشركات الاشتراك فى التأمين الصحي.
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