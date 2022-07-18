رئيس شعبة المخابز يكشف مصير سعر العيش السياحى بعد ارتفاع السولار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، باتحاد عام الغرف التجارية إن هناك 40 مليما زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد تحريك السولار تتحملها الدولة وارتفاع لايتجاوز 5 أو 6 قروش فقط بالنسبة للخبز السياحي.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن الزيادة المقررة 40 مليم على كل رغيف بالنسبة لزيادة السولار بما يقدر ستة جنيهات لكل جوال من الدقيق وذلك بالنسبة لنوع الخبز "الماو" مقارنة بالمجر المنتشر فى المحافظات الساحلية والذى يعتمد فى مكونه على نسبة دقيق أكبر بما يناسب أذواق المواطن الساحلى. وفيما يخص المخابز السياحية قال غراب، إنها تعمل بالسعر الحر ويستجلب السولار بالزيادة الجديدة لكن السولار لديهم غير مدعوم وبالتالى لن تكون الزيادة ملحوظة وستكون طفيفة فى التكلفة لاتتجاوز 5 أو 6 قروش فقط. وقاطعته الحديدى بالقول: "مش عاوزين بقى نلاقى الخبز السياحى مزود ربع جنيه بلا سبب؟ ليرد : "ولا ده هيحصل على الإطلاق". ووجه رسالة للمخابز السياحية قائلاً: "أناشدهم بالالتزام لأن الزيادة التى طرأت بسبب تحريك السولار لاتمثل رقماً بالنسبة للتكلفة والزيادة الطفيفة تمسح بزيادة تعريفة فقط فى الرغيف".

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